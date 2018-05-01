Летний сезон открывается во вторник в парках Москвы

Летний сезон в 21 столичном парке стартует во вторник, в этот день в парках запланированы развлекательные мероприятия, сообщает РИАМО

"Летний сезон в парках — это всегда радостное событие. Он традиционно стартует вместе с Днем труда", — отмечается в сообщении мэра Москвы

Самая масштабная развлекательная программа ждет гостей парка Горького. В ажурной беседке все желающие смогут послушать музыку в исполнении пианиста Вадима Холоденко

Посетителям "Эрмитажа" помогут в обустройстве собственного сада. На территории парка в течение всего дня будут продаваться цветы в горшках и букеты, а также кашпо, горшки, садовый инвентарь и дизайнерские вещи для дома. Кроме того, здесь запланированы лекция по ландшафтному дизайну и оформлению мини-сада у себя на балконе и занятия по созданию необычных букетов из живых растений.

В парке «Зарядье» посетителей приглашают поучаствовать в мастер-классах. Например, здесь можно будет заняться мыловарением или созданием квиллинг-открыток — объемных композиций из скрученных в спиральки узких полосок бумаги.

Стать пионером и отправиться навстречу приключениям можно будет в парке «Сокольники». В 15:00 здесь сформируют пионерский отряд, который пойдет в поход с посещением достопримечательностей парка в сопровождении пионервожатой.