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Летний сезон открывается во вторник в парках Москвы
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Летний сезон открывается во вторник в парках Москвы 

Газета.Ru 21 минуту назад
Летний сезон в 21 столичном парке стартует во вторник, в этот день в парках запланированы развлекательные мероприятия, сообщает РИАМО.
"Летний сезон в парках — это всегда радостное событие. Он традиционно стартует вместе с Днем труда", — отмечается в сообщении мэра Москвы.
Самая масштабная развлекательная программа ждет гостей парка Горького. В ажурной беседке все желающие смогут послушать музыку в исполнении пианиста Вадима Холоденко.
Посетителям "Эрмитажа" помогут в обустройстве собственного сада. На территории парка в течение всего дня будут продаваться цветы в горшках и букеты, а также кашпо, горшки, садовый инвентарь и дизайнерские вещи для дома. Кроме того, здесь запланированы лекция по ландшафтному дизайну и оформлению мини-сада у себя на балконе и занятия по созданию необычных букетов из живых растений.
В парке «Зарядье» посетителей приглашают поучаствовать в мастер-классах. Например, здесь можно будет заняться мыловарением или созданием квиллинг-открыток — объемных композиций из скрученных в спиральки узких полосок бумаги.
Стать пионером и отправиться навстречу приключениям можно будет в парке «Сокольники». В 15:00 здесь сформируют пионерский отряд, который пойдет в поход с посещением достопримечательностей парка в сопровождении пионервожатой.
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