Более 20 тысяч пенсионеров посетили фестиваль «Московское долголетие» 

Фестиваль «Московское долголетие» за два дня посетили свыше 20 тысяч гостей. Он открылся 26 апреля.
В рамках программы москвичам старшего поколения предложили более 700 различных активностей. Они посетили мастер-класс художника Александра Рукавишникова, потанцевали вместе с президентом Российского танцевального союза Станиславом Поповым, послушали выступление телеведущей Арины Шараповой и начали изучать иностранные языки.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы сообщили, что пенсионерам предложили записаться на понравившиеся занятия. Продолжать обучение они смогут в своем районе.