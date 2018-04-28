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Более 20 тысяч пенсионеров посетили фестиваль «Московское долголетие»
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Более 20 тысяч пенсионеров посетили фестиваль «Московское долголетие» 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Фестиваль «Московское долголетие» за два дня посетили свыше 20 тысяч гостей. Он открылся 26 апреля.
В рамках программы москвичам старшего поколения предложили более 700 различных активностей. Они посетили мастер-класс художника Александра Рукавишникова, потанцевали вместе с президентом Российского танцевального союза Станиславом Поповым, послушали выступление телеведущей Арины Шараповой и начали изучать иностранные языки.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы сообщили, что пенсионерам предложили записаться на понравившиеся занятия. Продолжать обучение они смогут в своем районе.
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