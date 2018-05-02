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В Москве может быть побит температурный рекорд сорокалетней давности
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В Москве может быть побит температурный рекорд сорокалетней давности 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Рекордно теплая температура воздуха может быть повторена в Москве 2 мая, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос» в среду.
Ранее в центре рассказали, что в столице в среду температура может составить 28 градусов тепла.
"Сегодня в столичном регионе метеоусловия будут определяться теплым сектором атлантического циклона, ожидается преобладание солнечной и аномально теплой погоды с температурным фоном на 5 градусов выше, чем положено в середине лета, не исключен повтор рекорда 1977 года — плюс 28,2", — рассказали в «Фобосе».
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