В Москве станции метро «Речной вокзал» и «Сходненская» могут соединить канаткой

Москве может появиться новая канатная дорога. Как пишут «Ведомости» , пройти она должна через Химкинское водохранилище. Будет ли канатная дорога интегрирована в транспортную систему столицы и станет ли пользоваться популярностью?

Инвесторы предлагают соединить станции метро «Речной вокзал» и «Сходненская». С такой частной концессионной инициативой выступили немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr.

Сейчас чтобы добраться из района, например, Головинский, в Тушино, необходимо объезжать через МКАД десять километров. Это с учетом пробок занимает до 45 минут. На метро — ровно столько же, с двумя пересадками.

Расчетное время в пути по канатной дороге протяженностью 2,3 километра должно составить семь минут. Каждая кабина сможет вмещать 30 человек. В сутки такой подъемник мог бы перевозить до 19 000 пассажиров. Для удобства инвесторы предлагают связать канатную дорогу с метро единым вестибюлем и платежной системой: принимать для оплаты карты «Тройка».

Если этот проект будет осуществлен, то он станет хорошей альтернативой для любого другого вида транспорта на севере Москвы, считает эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин.

Владимир Валдин эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт»:

«Если оно в целом будет способствовать повышению мобильности, повышению скорости перемещения людей в этом районе, то, естественно, что она окупится, хотя она может напрямую по стоимости проездной платы не принести тех доходов, на которые рассчитывают. Но, с точки зрения мобильности, с точки зрения повышения доступности районов в этом городе, оно будет играть свою роль. Видимо, они как-то рассчитывают на какой-то пассажиропоток и на то, что для ряда постоянного контингента эта линия будет представлять хорошую альтернативу более медленным путям, которые там существуют».

Инвесторы готовы вложить в проект 4 млрд рублей, обойдясь без финансовой поддержки города. Окупать строительство и содержание канатной дороги они рассчитывают за счет выручки от продажи билетов, рекламы и доходов от коммерческих площадей. Закончить строительство предполагается через два с половиной года после получения разрешений. Однако если канатную дорогу рассматривать с точки зрения транспортной артерии, то и цена билета должна быть как на автобусе или метро. В этом случае без финансовой поддержки города не обойтись, говорит независимый аналитик Дмитрий Адамидов

Дмитрий Адамидов независимый аналитик:

«Логика развития транспортной системы Москвы состоит в том, что билет должен быть единый, хоть на метро, хоть на МЦК, хоть на дорогу между ВДНХ и Тимирязевской, монорельсом. И если это будет входить в цену билета метро, значит, я думаю, городу придется что-то доплачивать, потому что, на самом деле, вряд ли потребитель способен вообще полные затраты покрыть. Потому что, если мы посмотрим на стоимость билета на канатную дорогу, коммерческую, даже в том же Крыму, он существенно выше. И даже не в сезон он выше, потому что просто не получается в 30, 40, 50 рублей уложиться».