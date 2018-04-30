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Температура воздуха в Москве в понедельник превысила 23 градуса
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Температура воздуха в Москве в понедельник превысила 23 градуса 

BFM.RU 15 часов назад
Фото: MosDay.ru
Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 15:00 поднялась до 23,5 градусов, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России в понедельник.
По данным наблюдений, 30 апреля стало самым теплым днем 2018 года. Предыдущий температурный максимум был установлен в Москве 10 апреля (21,1 градуса), уточнили в ведомстве.
Температурный рекорд для 30 апреля в столице был установлен в 1969 году — 24,7 градуса.
По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни теплый воздух продолжит поступать в столичный регион, дневные температуры будут расти ежедневно: 1 мая до 23-25 градусов, 2 мая до 24-26 градусов. В пятницу, 4 мая, температура воздуха в Москве может достичь 27 градусов.
В московском регионе в понедельник действует «желтый» уровень погодной опасности из-за возможной грозы и усиления ветра до 17 м/сек.
По данным Гидрометцентра, 1 мая в столице также возможны гроза, кратковременный дождь и порывы ветра до 12-17 м/сек.
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