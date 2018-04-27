В петербургском метро запустили проект «Мобильная библиотека»

В петербургском метро запустили специальный состав в рамках проекта «Мобильная библиотека». Поезд будет курсировать по синей ветке подземки.

В вагонах разместят информацию о культурных проектах в Петербурге , а пассажирам предоставят доступ к бесплатному скачиванию около 100 книг, в том числе произведений Кадзуо Исигуро, Элис Манро, Жозе Сарамаго и Орхана Памука.

«Одно из главных достижений проекта — мы приучаем людей к тому, что книги можно скачивать бесплатно не только на пиратских сайтах, но и на официальных ресурсах, без нарушения закона. Это гарантирует безопасность, качество и полноту информации», — заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко

Во время долгих первомайских выходных петербуржцы смогут воспользоваться ночными автобусами, которые будут дублировать линии метро.

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