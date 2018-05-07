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Движение в центре Москвы ограничат из-за инаугурации
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Движение в центре Москвы ограничат из-за инаугурации 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Движение в центре Москвы будет ограничено в связи с инаугурацией Владимира Путина в понедельник, 7 мая, сообщается в аккаунте Московского транспорта в Twitter.
Согласно схеме, 7 мая с 09.00 до 15.00 будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, а также по Москворецкой улице со стороны парка "Зарядье".
Переизбранный на новый срок президентом России Владимир Путин в понедельник вступит в должность главы государства, церемония инаугурации станет для него четвертой в политической карьере, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет.
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