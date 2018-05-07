Движение в центре Москвы ограничат из-за инаугурации

Движение в центре Москвы будет ограничено в связи с инаугурацией Владимира Путина в понедельник, 7 мая, сообщается в аккаунте Московского транспорта в Twitter.

Согласно схеме, 7 мая с 09.00 до 15.00 будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, а также по Москворецкой улице со стороны парка "Зарядье".

Переизбранный на новый срок президентом России Владимир Путин в понедельник вступит в должность главы государства, церемония инаугурации станет для него четвертой в политической карьере, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет.