Движение на нескольких улицах Москвы перекроют 5 мая из-за проведения мотофестиваля

Движение транспорта на нескольких улицах Москвы будет перекрыто 5 мая 2018 г. в связи с проведением Московского мотофестиваля-2018, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытия в связи с проведением Московского мотофестиваля-2018 будут действовать 5 мая с 11:30 на ул. Садовая-Спасская, проспекте Мира, Садовом кольце от ул. Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымском проезде, Фрунзенской набережной, ул. Хамовнический Вал, Комсомольском проспекте, проспекте Вернадского. Движение будет открыто по мере прохождения мотоколонны», — говорится в сообщении.

Кроме того, 5 мая с 6:30 до 11:30 движение будет полностью перекрыто на проспекте Академика Сахарова от ул. Садовая-Спасская до ул. Маши Порываевой, на ул. Маши Порываевой.

С 00:01 5 мая до 00:01 6 мая полностью перекроют Университетский проспект, Университетскую площадь, ул. Косыгина.