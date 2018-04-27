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В московских аэропортах запретили лежать на креслах
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В московских аэропортах запретили лежать на креслах и кататься на животных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мособлдума приняла поправки к региональному КоАП, которые позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Документ опубликован на сайте регионального парламента.
Согласно поправкам, штрафы вводятся за такие нарушения, как засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, прослушивание музыки без наушников.
При этом нарушением также будет считаться "нахождение в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях", а также сидение на полу и "размещение багажа на сиденьях". Запрещается передвижение по территории аэропортов верхом на животных, гироскутерах, велосипедах и других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок.
Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение порядка при оформлении багажа или регистрации.
"Все пассажиры должны находиться строго в пределах предназначенных зон", — говорится в постановлении.
За подобные действия предусмотрен штраф 100 рублей.
Также штраф предусмотрен для граждан, которые будут предлагать свои услуги или заниматься попрошайничеством. Наконец, привлечь к ответственности могут лиц, использующих аэропорт для проживания вне гостиниц. Эти действия могут повлечь предупреждение или штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.
Новые правила распространяются на территории аэропортов и аэровокзальных комплексов, а также на зоны безопасности шириной не менее 30 метров от здания аэропорта.
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