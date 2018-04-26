В ВТБ рассказали о новациях открывшегося сезона велопроката в Москве

Банк ВТБ , который уже шестой год реализует совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы проект «Велобайк», объявил об открытии в столице очередного сезона городского проката велосипедов. По прогнозам, количество прокатов в этом сезоне превысит 3 млн, отмечается в релизе ВТБ.

По данным банка, сегодня московский велопрокат по количеству транспортных средств является одним из крупнейших в мире. В новом сезоне горожанам будет доступно 430 станций (за пять лет их число увеличилось в 5,5 раза) и 4,3 тыс. велосипедов (рост в 8,6 раза). 12 станций проката будут оборудованы 260 электровелосипедами. Велопрокат расширит присутствие в районах «Таганский», «Басманный», «Лефортово» и «Южнопортовый», дополнительные станции будут установлены в «Москва-Сити». Вновь заработают станции на Садовом кольце, 1-й Тверской-Ямской улице, Краснопресненской, Пречистенской, Смоленской и Ростовской набережных, на Волхонке и Пречистенке.

Стоимость аренды велосипеда не меняется с 2014 года. Все поездки длительностью до 30 минут остаются бесплатными. В период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA будет создан специальный тариф с включенной страховкой и увеличенным с 30 до 60 минут временем бесплатного проезда. Будет увеличено количество станций в Хамовниках рядом с территорией проведения матчей и фан-зонами.

Клиенты могут зарегистрироваться на сайте velobike.ru, через мобильное приложение или на терминале велопроката и выбрать один из тарифных планов. Регистрация проходит в онлайн-режиме. В «Личном кабинете» можно привязать карту «Тройка» и использовать ее для доступа к велосипеду.

«Группа ВТБ поддерживает развитие городского велопроката с самого старта проекта. С каждым годом мы видим, что интерес жителей столицы к нему только возрастает: в 2013 году количество прокатов составило 65 тысяч, а в 2017 году эта цифра выросла уже в 40 раз и достигла 2,4 миллиона. Теперь горожане активно используют велосипеды не только для прогулок, но и для деловых поездок по городу: в прошлом году более 80% поездок было совершено в транспортных целях. В новом сезоне ожидаем, что количество прокатов превысит 3 миллиона», — отметил член правления ВТБ Владимир Верхошинский

До 2019 года в Москве будет ежегодно добавляться по 50 станций и по 500 велосипедов. В планах — расширить сеть проката в Западном, Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах Москвы.

Система общественного городского проката «Велобайк» по традиции будет работать до 31 октября.