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Центр Москвы превратился в ад
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Центр Москвы превратился в ад 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Загруженность дорог Москвы в четверг, 26 апреля к 17.50 часам выросла до восьми баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки". Загруженность дорог начала расти уже около 15.30, и на тот момент оценивалась уже на семь баллов. Серьезные затруднения наблюдаются, в частности на Садовом кольце, а также на Третьем транспортном кольце.
Заторы связаны с репетицией парада Победы: ряд улиц начали перекрывать уже в 17.00, на что уже начали жаловаться автомобилисты в соцсетях. В частности, уже перекрыто Звенигородское шоссе по направлению в центр, однако в область можно уехать без проблем.
Ранее сообщалось, что 26 апреля с 17:00 закрыты будут 1-й Силикатный проезд, 2-й Силикатный проезд, 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе, улица Мневники, улица Народного ополчения, улица Нижние Мневники, улица Красная Пресня, Баррикадная улица, Садовая-Кудринская улица, Триумфальная площадь, улица Тверская.
С 18:00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие направления: улица Тверская от Триумфальной площади до улицы Моховой; улица Моховая от Большой Никитской улицы до Тверской; улица Охотный ряд от Тверской Большой Дмитровки.
В 22:40 перекрытия начнутся на двух участках: Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Садовая-Кудринская — улица Тверская; Большой Москворецкий мост — Болотная улица — Болотная площадь — Большой Каменный мост — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Садовая-Кудринская — улица Тверская.
Репетиция продолжится и в ночь на 27 апреля, однако к утру пятницы все ограничения городские власти обещают снять.
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