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Станцию метро «Дубравная» оборудуют камерами с системой распознавания лиц
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Станцию метро «Дубравная» оборудуют камерами с системой распознавания лиц 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц появится на станции метро «Дубравная», сообщает пресс-служба исполкома.
Перед ЧМ по футболу в казанском метрополитене усиливают безопасность. По словам гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова, после открытия «Дубравной» пассажиропоток в подземном транспорте вырастет на 5-6 тысяч человек. В связи с этим на каждой станции установлен полный комплект досмотрового оборудования: система подавления радиопомех для управления взрывных устройств, взрывозащитные контейнеры, интроскопы, оборудование для досмотра пассажиров, металлодетекторы. Также работают камеры видеонаблюдения, дежурят сотрудники правоохранительных органов. В метро внедрена комплексная система пожарной безопасности, создан ситуационный центр, в который передается информация с камер видеонаблюдения станций метро и наземного электрического транспорта.
Кроме того, все сотрудники метрополитена прошли аттестацию по антитеррористической безопасности.
«Снаружи будет охраняться каждый киоск, вход и выход. Если сейчас у нас в антитеррористической службе безопасности работает где-то 120 человек, мы доведем ее до 200», — сказал Асфан Галявов.
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