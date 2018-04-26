Время следования «Сапсана» между Москвой и Питером может сократиться на 5 минут

"В этом году мы также ведем работу по повышению скоростей движения, в том числе и «Сапсана», — отметил Верховых. — По этому году мы планируем поднять скорость на направлении Москва — Санкт-Петербург на 146 км. По нашим подсчетам, это может обеспечить экономию до трех минут. Будем ли мы эти три минуты сейчас отдавать или в следующем году добавим две и сразу сократим на 5 минут — это мы объявим позже".

Высокоскоростные поезда «Сапсан» начали курсировать по российским железным дорогам в декабре 2009 года. Всего сейчас в парке РЖД 16 таких поездов, они используются на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. Ранее «Сапсаны» также курсировали на маршруте Москва — Нижний Новгород, однако с 1 июня 2015 года на этом направлении их сменили поезда «Стриж», произведенные испанской компанией Talgo. С 1 марта возобновилось движение «Сапсанов» на этом маршруте наряду со «Стрижами».