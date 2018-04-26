Ещё
Время следования «Сапсана» между Москвой и Питером может сократиться на 5 минут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Время следования «Сапсана» между Москвой и Питером может сократиться на 5 минут 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Время следования высокоскоростных поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом может сократиться на 5 минут, заявил на брифинге заместитель генерального директора — начальник Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Геннадий Верховых. Он напомнил, что сейчас безостановочный поезд Санкт-Петербург — Москва находится в пути 3 ч 30 мин.
"В этом году мы также ведем работу по повышению скоростей движения, в том числе и «Сапсана», — отметил Верховых. — По этому году мы планируем поднять скорость на направлении Москва — Санкт-Петербург на 146 км. По нашим подсчетам, это может обеспечить экономию до трех минут. Будем ли мы эти три минуты сейчас отдавать или в следующем году добавим две и сразу сократим на 5 минут — это мы объявим позже".
Высокоскоростные поезда «Сапсан» начали курсировать по российским железным дорогам в декабре 2009 года. Всего сейчас в парке РЖД 16 таких поездов, они используются на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. Ранее «Сапсаны» также курсировали на маршруте Москва — Нижний Новгород, однако с 1 июня 2015 года на этом направлении их сменили поезда «Стриж», произведенные испанской компанией Talgo. С 1 марта возобновилось движение «Сапсанов» на этом маршруте наряду со «Стрижами».
ТАСС: последние новости
Полиция обнаружила около 40 аптек в Москве, незаконно продававших наркотические препараты В Москве несколько станций метро изменят режим работы в дни репетиций парада и в праздники Движение в центре Москвы ограничат вечером 23 апреля из-за репетиции парада Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях120
Собчак смогла договориться с Киевом299
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»56
Россия успокоила «запуганных» морпехов США51
Макаревич снова оскорбил россиян1157
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение