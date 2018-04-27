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Росреестр по Москве: Все объекты и территории культурного наследия города будут внесены в ЕГРН до 2022 г.
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Росреестр по Москве: Все объекты и территории культурного наследия города будут внесены в ЕГРН до 2022 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
До 2022 г. в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будут внесены сведения обо всех столичных объектах культурного наследия и их территорий. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.
«Руководители столичного Росреестра Игорь Майданов, департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов и филиала Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова утвердили план-график мероприятий, направленных на оперативное наполнение ЕГРН сведениями об объектах культурного наследия и их территорий. Согласно подписанному плану-графику, к концу 2019 г. три четверти (75%) объектов культурного наследия Москвы и их территорий будут внесены в ЕГРН. 100%-й учет запланирован на 2021 г.», — говорится в сообщении.
По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, учет объектов культурного наследия и их территорий позволяет исключить ошибки при вовлечении недвижимости в хозяйственный оборот.
«По сути мы говорим о юридической охране этих земель и объектов, а учитывая их значимость — это наша обязанность и почетный вклад в историю города», — пояснил он.
По данным столичного департамента культурного наследия в Москве насчитывается более 7 тыс. объектов культурного наследия.
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