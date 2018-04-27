Росреестр по Москве: Все объекты и территории культурного наследия города будут внесены в ЕГРН до 2022 г.

До 2022 г. в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будут внесены сведения обо всех столичных объектах культурного наследия и их территорий. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, учет объектов культурного наследия и их территорий позволяет исключить ошибки при вовлечении недвижимости в хозяйственный оборот.

«По сути мы говорим о юридической охране этих земель и объектов, а учитывая их значимость — это наша обязанность и почетный вклад в историю города», — пояснил он.

По данным столичного департамента культурного наследия в Москве насчитывается более 7 тыс. объектов культурного наследия.