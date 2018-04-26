Воздушное движение в московском регионе ограничат из-за репетиции парада

Воздушное движение в московской зоне ограничат в связи с репетицией Парада Победы 4 и 6 мая, а также непосредственно 9 мая, сообщила Госкорпорация по организации воздушного движения.

"Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") сообщает, что в связи с проведением репетиций воздушной части Парада Победы 4 и 6 мая и непосредственно Парада 9 мая 2018 года будут введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районах ряда аэродромов и аэропортов Московской воздушной зоны", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что данные ограничения являются незначительными и не окажут серьезного влияния на штатную работу воздушных гаваней, в частности — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". В ходе уже прошедших в апреле текущего года репетиций воздушной части Парада Победы использование воздушного пространства в столице также ограничивалось, однако сбоев в организации движения воздушных судов зафиксировано не было.

Авиакомпании и аэропорты уже уведомлены о грядущих ограничениях. "В их сферу ответственности входит при необходимости скорректировать расписание во избежание задержек рейсов и проинформировать пассажиров о возможных изменениях", — добавили в ведомстве.

Резервные дни для проведения воздушных тренировок Парада Победы — 5 и 8 мая. Эти даты могут быть задействованы при сложных метеоусловиях 4 и 6 мая.