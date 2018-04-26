Собянин открыл шестой сезон велопроката

Сергей Собянин открыл шестой сезон столичного велопроката на городской станции проката велосипедов №212 по адресу: ул. Хамовнический Вал, д. 40. В 2018 году в москвичам будут доступны 430 станций.

"В этом году городской велопрокат вновь стал больше — добавилось 500 велосипедов и значительно расширилась зона покрытия. При этом стоимость проката не меняется уже пятый год. А в дни Чемпионата мира будет введен специальный тариф", — заявил мэр.

В ходе мундиаля время бесплатной поездки увеличат до часа, а в стоимость проезда включат страховку. Приложение и сайт велопроката будут работать на английском языке. В Хамовниках, рядом со стадионом "Лужники" будет увеличена емкость и число станций. Их будет 29 вместо 23-х.

Система городского велопроката "Велобайк" создана в 2013 году. Партнером города выступил Банк Москвы , входящий в группу ВТБ . В первый сезон в городе работали 79 станций с 500 велосипедами. С 2017 года москвичи могут воспользоваться 260 электровелосипедами, расположенными на 12 станциях. Пять из них открылись в 2018 году.

В новом сезоне велосипеды впервые можно будет взять в Таганском, Басманном и Южнопортовом районах, а также в Лефортово. Станции велопроката установлены рядом с выходами из метро и МЦК, а также на территории арт-кластеров Artplay и Винзавод, рядом с парками и зонами отдыха. Больше велосипедов стали доступны рядом с "Москва-Сити".

Вернулся велопрокат на Садовое кольцо, 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, Краснопресненскую, Пречистенскую, Смоленскую и Ростовскую набережные, Волхонку и Пречистенку. Там в 2017 году шла реконструкция.

За 2017 год пользователи совершили 2,4 миллиона поездок. Количество стало рекордным для столицы. При этом 65 процентов поездок совершают в будни. Самые популярные часы для велопроката — с 18:00 до 22:00. Самым активным пользователем проката является москвич Виталий Леванин, который за три года совершил 5 866 поездок. В 2018 году Сергей Собянин вручил ему годовой абонемент на все виды общественного транспорта города Москвы

К 2024 году планируется охватить велопрокатом все офисные и жилые района столицы. Москва уже обгоняет большинство европейских городов по числу велосипедов, доступных для аренды. Более крупные парки есть только в Лондоне и Париже. Там количество велосипедов превышает 10 тысяч.