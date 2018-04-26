МВД провело масштабный рейд по московским аптекам

МВД провело рейд по аптекам столицы, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел Ирины Волк, в результате рейда, который управление по контролю за оборотом наркотиков московского МВД провело при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром», была пресечена деятельность лиц, подозреваемых в незаконной торговле сильнодействующими лекарственными препаратами.

Правоохранители подозревают, что упомянутые люди через сеть аптек Москвы продавали лекарства без рецепта и кассового чека с наценкой в 550-1500%, зарабатывая за сутки более пяти миллионов рублей.

Во время рейда полицейские изъяли свыше 18 тысяч таблеток, две тысячи флаконов, системные блоки компьютеров, деньги и материальные ценности, а также документы из 38 аптек и одного офиса.

Полицейские задержали лидеров и участников группы и возбудили восемь уголовных дел по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».