Фестиваль фейерверков посвятят добрым делам

Четвертый фестиваль фейерверков в Братеево посвятят добрым делам

Международный фестиваль фейерверков "Ростех" , который в четвертый раз пройдет в Братеевском каскадном парке 18 и 19 августа, впервые посвятят волонтерской деятельности и добрым делам. Об этом в четверг сообщается на портале мэрии Москвы

"Десятки тысяч залпов ждут гостей фестиваля в Братеевском каскадном парке", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева. Часть средств от продажи билетов планируется перечислить благотворительным фондам.

Андорры, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Словакии и В фестивале примут участие команды пиротехников из Австрии США , которые своими выступлениями привлекут сотни тысяч зрителей. Шоу на четвертом фестивале воздушных огней будет дополнено световыми и лазерными эффектами. Посетителям мероприятия выдадут браслеты, которые будут мерцать в такт с музыкой.

Жюри фестиваля оценит, насколько хорошо каждой команде удастся передать заявленную тему в своем выступлении. Кроме того, члены жюри оценят целостность композиции, синхронность залпов с музыкальным сопровождением и пиротехнические новинки.

Фейерверки планируют запускать с 21:00 о 22:45. Выступление каждой команды продлится около 12 минут.