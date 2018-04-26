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Фестиваль фейерверков посвятят добрым делам
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Четвертый фестиваль фейерверков в Братеево посвятят добрым делам 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международный фестиваль фейерверков "Ростех", который в четвертый раз пройдет в Братеевском каскадном парке 18 и 19 августа, впервые посвятят волонтерской деятельности и добрым делам. Об этом в четверг сообщается на портале мэрии Москвы.
"Десятки тысяч залпов ждут гостей фестиваля в Братеевском каскадном парке", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева. Часть средств от продажи билетов планируется перечислить благотворительным фондам.
В фестивале примут участие команды пиротехников из Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Словакии и США, которые своими выступлениями привлекут сотни тысяч зрителей. Шоу на четвертом фестивале воздушных огней будет дополнено световыми и лазерными эффектами. Посетителям мероприятия выдадут браслеты, которые будут мерцать в такт с музыкой.
Жюри фестиваля оценит, насколько хорошо каждой команде удастся передать заявленную тему в своем выступлении. Кроме того, члены жюри оценят целостность композиции, синхронность залпов с музыкальным сопровождением и пиротехнические новинки.
Фейерверки планируют запускать с 21:00 о 22:45. Выступление каждой команды продлится около 12 минут.
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