Москвича оштрафовали за запах шаурмы

Московского бизнесмена оштрафовали из-за распространяемого им запаха шаурмы, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора

Ранее ведомство получило от жителя 43-го дома по улице Миклухо-Маклая жалобу на неудовлетворительные условия проживания из-за запаха шаурмы, которую на первом этаже дома в рамках предприятия общественного питания «Шаурма-гриль» готовит бизнесмен Набко Фарид Абдо.

Роспотребнадзор проверил обращение и пришел к выводу, что предприниматель смонтировал систему вентиляции, нарушив санитарно-эпидемиологические нормативы. В результате запах готовившейся им пищи удалялся через воздуховод, выведенный в подшивной потолок у окна на уровне первого этажа.

В связи с выявленными нарушениями ведомство направило в суд протокол об административном правонарушении, по которому Черемушкинский районный суд признал бизнесмена виновным, приговорив его к штрафу в две тысячи рублей и обязав устранить нарушения.