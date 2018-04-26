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Москвича оштрафовали за запах шаурмы
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Москвича оштрафовали за запах шаурмы 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Matthias Todt/picture alliance/Global Look Press
Московского бизнесмена оштрафовали из-за распространяемого им запаха шаурмы, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее ведомство получило от жителя 43-го дома по улице Миклухо-Маклая жалобу на неудовлетворительные условия проживания из-за запаха шаурмы, которую на первом этаже дома в рамках предприятия общественного питания «Шаурма-гриль» готовит бизнесмен Набко Фарид Абдо.
Роспотребнадзор проверил обращение и пришел к выводу, что предприниматель смонтировал систему вентиляции, нарушив санитарно-эпидемиологические нормативы. В результате запах готовившейся им пищи удалялся через воздуховод, выведенный в подшивной потолок у окна на уровне первого этажа.
В связи с выявленными нарушениями ведомство направило в суд протокол об административном правонарушении, по которому Черемушкинский районный суд признал бизнесмена виновным, приговорив его к штрафу в две тысячи рублей и обязав устранить нарушения.
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