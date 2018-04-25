Ещё
Станцуем капоэйру под дождем: что ждет этим летом посетителей столичных парков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Станцуем капоэйру под дождем: что ждет этим летом посетителей столичных парков 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Летний сезон в столичных парках откроется уже 1 мая. «Вечерка» рассказывает, какая программа ждет горожан на крупнейших площадках.
Яркой новинкой этого года станут мастер-классы по капоэйре — бразильскому боевому искусству в виде танца. Кроме того, в парках откроют 13 летних кинотеатров и 25 зон отдыха у воды с шезлонгами, пуфами и зонтиками, а для любителей водных прогулок запустят 14 лодочных станций.
— Летний сезон в парках — всегда радостное событие, — сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. — Он традиционно стартует вместе с Днем труда. Программу праздника в парках выбирали горожане.
Парк Горького
Большой арт-объект высотой в 40 метров, похожий на цифру 90, встретит гостей парка.
— В августе нам исполняется 90 лет, — отмечает директор Парка Горького Марина Люльчук. — И поэтому все мероприятия будут связаны с юбилеем.
В честь юбилея возродят традицию открывать сезон парадом физкультурников. Летом парк примет более 30 крупных фестивалей, — «Спасская башня», «Выпускной-2018» и другие. В Парке Горького также можно будет заняться боди-балетом, фехтованием и йогой.
Парк «Сокольники»
Здесь впервые заработает «Всепогорка» — единственная в Москве всесезонная горка для катания на надувных санках. Спуститься с горки на «ватрушках» можно и в жару, и в дождь.
На традиционной аллее также установят оборудование, создающее эффект дождя.
«Зарядье»
Текущий летний сезон — в «Зарядье» первый. Для гостей парка готовится обширная программа.
— Каждые выходные на площадках будут проходить концерты. Это партнерство с «Виртуозами Москвы» и с «Геликон-оперой», — рассказал директор «Зарядья» Павел Трехлеб.
Во время чемпионата мира — 2018 пройдет детский фестиваль «Футбол для дружбы».
КСТАТИ
В сентябре на Главном входе в парк «Сокольники» появится памятник Сергею Михайловичу Третьякову. В 1879 году, будучи градоначальником, он вложил собственные средства в покупку парка.
Вечерняя Москва: последние новости
Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено Участники экологической акции Разделяй и используй собрали более 37 тонн мусора Сергей Собянин за 2017 год заработал более шести миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ45
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью
Афганцы перекрыли центр Киева57
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины120
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение