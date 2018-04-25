Станцуем капоэйру под дождем: что ждет этим летом посетителей столичных парков

Летний сезон в столичных парках откроется уже 1 мая. «Вечерка» рассказывает, какая программа ждет горожан на крупнейших площадках.

Яркой новинкой этого года станут мастер-классы по капоэйре — бразильскому боевому искусству в виде танца. Кроме того, в парках откроют 13 летних кинотеатров и 25 зон отдыха у воды с шезлонгами, пуфами и зонтиками, а для любителей водных прогулок запустят 14 лодочных станций.

— Летний сезон в парках — всегда радостное событие, — сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский . — Он традиционно стартует вместе с Днем труда. Программу праздника в парках выбирали горожане.

Парк Горького

Большой арт-объект высотой в 40 метров, похожий на цифру 90, встретит гостей парка.

— В августе нам исполняется 90 лет, — отмечает директор Парка Горького Марина Люльчук. — И поэтому все мероприятия будут связаны с юбилеем.

В честь юбилея возродят традицию открывать сезон парадом физкультурников. Летом парк примет более 30 крупных фестивалей, — «Спасская башня», «Выпускной-2018» и другие. В Парке Горького также можно будет заняться боди-балетом, фехтованием и йогой.

Парк «Сокольники»

Здесь впервые заработает «Всепогорка» — единственная в Москве всесезонная горка для катания на надувных санках. Спуститься с горки на «ватрушках» можно и в жару, и в дождь.

На традиционной аллее также установят оборудование, создающее эффект дождя.

«Зарядье»

Текущий летний сезон — в «Зарядье» первый. Для гостей парка готовится обширная программа.

— Каждые выходные на площадках будут проходить концерты. Это партнерство с «Виртуозами Москвы» и с «Геликон-оперой», — рассказал директор «Зарядья» Павел Трехлеб

Во время чемпионата мира — 2018 пройдет детский фестиваль «Футбол для дружбы».

КСТАТИ