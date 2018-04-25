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В Москве перекроют Крылатскую улицу
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В Москве 4 и 6 мая в связи с велогонкой перекроют Крылатскую улицу 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Крылатская улица будет перекрыта 4 и 6 мая в связи с проведением международных соревнований по велоспорту "Пять колец Москвы", сообщил в среду информационный центр Транспортного комплекса города Москвы.
По данным информационного центра, Крылатская улица будет перекрыта на участке от дома 18 до дома 8 четвертого и шестого мая с 12.00 до 16.30 и с 9.00 до 12.00 соответственно. Также соревнования будут проходить в Клёново 3 и 5 мая с 12.00 до 16.30.
Международная гонка "Пять колец Москвы" пройдет со 2 по 6 мая.
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