В Москве собрали более 37 тонн отходов

Более 37 тонн отходов собрали в Москве в ходе акции "Разделяй и используй" в 2018 году, они будут отправлены на переработку, сообщили в пресс-службе департамента природопользования столицы в среду.
"В итоге участники акции "Разделяй и используй" в 2018 году собрали 37,6 тонны отходов. Наибольшее количество отходов собрали жители Западного административного округа Москвы (7,1 тонн), на втором месте СВАО (6,7 тонн), на третьем — ЦАО (6,5 тонн)", — говорится в сообщении департамента.
При этом больше всего было собрано отходов бумаги — 30,9 тонны, стекла — 3,4 тонны, пластика — 2 тонны, оргтехники — 641 килограмм, металла — 566 килограммов.
Все собранные отходы будут отправлены на переработку.
В департаменте рассказали, что данная акция проходит ежегодно в течение нескольких лет и в этом году проходила с 9 по 22 апреля на территориях 10 административных округов Москвы. В рамках акции горожане могли сдать в мобильные пункты на переработку бумагу и картон, пластик, металл, стекло и оргтехнику.
В пресс-службе отметили, что главная задача проекта заключается в популяризации экологически ответственного образа жизни, информировании горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку.
"Как показывают результаты акции "Разделяй и используй" в 2018 году, интерес и активность горожан к раздельному сбору отходов растет. В 2014 году в акции участвовали более 5 тысяч человек, и было собрано более 2 тонн отходов… В ходе акции "Разделяй и используй-2017" было собрано 33,5 тонны отходов", — заключили в ведомстве.