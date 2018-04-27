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Собянин подписал закон о продлении времени голосования на выборах в Москве
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Собянин подписал закон о продлении времени голосования на выборах в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, согласно которому время голосования на выборах в столице продляется на два часа.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра.
Согласно документу, на выборах мэра Москвы, депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления избирательные участки будут работать на два часа дольше — до 22.00.
Кроме этого, данным законом Общественную палату Москвы наделили правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии на выборах.
Закон также предусматривает уменьшение числа подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов на должность мэра Москвы, с 1% до 0,5%.
Ранее данные поправки поддержала Мосгордума.
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