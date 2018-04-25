Казарновская выступит 9 мая в «Аптекарском огороде»

Патриотический концерт в честь Дня Победы и начала сезона цветения сакуры пройдет 9 мая в "Аптекарском огороде". Участие в нем примет оперная певица Любовь Казарновская, сообщила пресс-секретарь Ботанического сада Ольга Архипова.
Артистка, а также молодые таланты Международной академии Любови Казарновской "Голос и скрипка" выступят в театре С. А. Д. В программе вечера прозвучат арии из любимых опер полководцев и советские песни о войне, включая "Журчат ручьи", "В ритме вальса", "Майский вальс", "Катюша", "Темная ночь", "Соловьи" и так далее.
Также гости сада увидят презентацию фильма о ключевых моментах Великой Отечественной войны с использованием известных мелодий Джузеппе Верди и Йозефа Штрауса. Концерт начнется в 17:00.
Архипова рассказала, что ко Дню Победы на Весеннем фестивале цветов распустятся более 100 тысяч тюльпанов, сакура, магнолии, яблони, вишни, абрикосы, черешни, сливы, миндаль, черемуха, уссурийская груша и другие растения.