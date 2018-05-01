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Первомайские перекрытия: где ограничат движение в Москве?
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Первомайские перекрытия: где ограничат движение в Москве? 

BFM.RU 8 минут назад
Фото: Митя Алешковский/ТАСС
1 Мая традиционно перекрывают центр Москвы. Ограничения движения в День Весны и Труда начнутся в 6.30 и продлятся до вечера. О том, где нельзя будет проехать во вторник, сообщает Центр организации дорожного движения:
С 6:30 и до окончания первомайской праздничной демонстрации ограничено движение автомобилей по улицам Ильинка, Варварка, Москворецкой и Кремлевской набережным, а также по Васильевскому спуску. В 9 утра закроют участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, а также Моховую улицу и улицу Охотный Ряд. С 11:00 нельзя будет проехать по Калужской площади, Большой Якиманке, Большой Полянке, Малому и Большому Каменному мосту, а также по Театральной площади. С 13:00 до окончания шествия и митинга будут перекрыты: Трехгорный Вал, Красная Пресня, улицы Заморенова, Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.
Как сообщает ЦОДД, движение на всех участках будет открываться по мере прохождения колонн.
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