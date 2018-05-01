Первомайские перекрытия: где ограничат движение в Москве?

1 Мая традиционно перекрывают центр Москвы . Ограничения движения в День Весны и Труда начнутся в 6.30 и продлятся до вечера. О том, где нельзя будет проехать во вторник, сообщает Центр организации дорожного движения:

С 6:30 и до окончания первомайской праздничной демонстрации ограничено движение автомобилей по улицам Ильинка, Варварка, Москворецкой и Кремлевской набережным, а также по Васильевскому спуску. В 9 утра закроют участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, а также Моховую улицу и улицу Охотный Ряд. С 11:00 нельзя будет проехать по Калужской площади, Большой Якиманке, Большой Полянке, Малому и Большому Каменному мосту, а также по Театральной площади. С 13:00 до окончания шествия и митинга будут перекрыты: Трехгорный Вал, Красная Пресня, улицы Заморенова, Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.

Как сообщает ЦОДД, движение на всех участках будет открываться по мере прохождения колонн.