На столичных улицах высадят 50 млн цветов

Почти 50 миллионов цветов высадят на столичных улицах в этом сезоне. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков , сообщает Агентство «Москва»

Он отметил, что в городе завершается месячник благоустройства. Цветочное оформление станет завершающим этапом.

На клумбах и в палисадниках будут цвести петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Бирюков отметил, что в столице растут почти пять миллионов двулетников, которые тоже будут радовать горожан этим летом.

Многолетние культуры, такие как розы, хосты и астры, в этом году высадят на площади более 137 тысячи квадратных метров. К оформлению клумб в столице приступили еще в середине осени. В октябре у Триумфальной арки высадили 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов. Они распустятся как раз к майским праздникам.

Бирюков добавил, что парк 850-летия Москвы в районе Марьино приведут в порядок после зимы. Там отремонтируют плиточное и асфальтобетонное покрытие, подтопления и обустроят парапеты на лестничных сходах.

Ранее стало известно, что весной в городе высадят более 140 тысяч кустарников. Озеленение уже началось на Садовом кольце. После этого работы продолжатся в историческом центре города, на набережных и въездных группах.