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На улицах Москвы посадят 50 миллионов цветов
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На улицах Москвы посадят 50 миллионов цветов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почти 50 миллионов цветов появится на улицах Москвы, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков в среду.
"Подходит к концу месячник благоустройства, и мы приступаем к завершающему этапу — цветочному оформлению столицы. В этом году для украшения улиц города подготовлено почти 50 миллионов цветочной рассады", — сказал Бирюков.
На столичных клумбах и в палисадниках распустятся петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Также город будут украшать двулетники, которых в этом году почти пять миллионов.
Как напомнил Бирюков, в 2016 году в рамках проекта "Активный гражданин", большинство горожан проголосовало за высадку многолетних цветов. В результате число многолетников на улицах города заметно увеличилось — если в 2016 году розы, хосты и астры занимали почти 108 тысяч квадратных метров столичных клумб, то в 2017 году их было уже более 125 тысяч квадратных метров. В этом сезоне многолетние культуры высадят на площади более чем 137 тысяч квадратных метров.
Заммэра рассказал, что к оформлению клумб в столице приступили еще в середине осени.
"В октябре прошлого года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высадили у Триумфальной арки 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов. Площадь этого цветника почти шесть тысяч квадратных метров. К майским праздникам они распустятся и будут радовать москвичей и гостей столицы вместе с разноцветной виолой" — добавил Бирюков.
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