На улицах Москвы посадят 50 миллионов цветов

Почти 50 миллионов цветов появится на улицах Москвы , заявил заммэра Москвы Петр Бирюков в среду.

"Подходит к концу месячник благоустройства, и мы приступаем к завершающему этапу — цветочному оформлению столицы. В этом году для украшения улиц города подготовлено почти 50 миллионов цветочной рассады", — сказал Бирюков.

На столичных клумбах и в палисадниках распустятся петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Также город будут украшать двулетники, которых в этом году почти пять миллионов.

Как напомнил Бирюков, в 2016 году в рамках проекта "Активный гражданин", большинство горожан проголосовало за высадку многолетних цветов. В результате число многолетников на улицах города заметно увеличилось — если в 2016 году розы, хосты и астры занимали почти 108 тысяч квадратных метров столичных клумб, то в 2017 году их было уже более 125 тысяч квадратных метров. В этом сезоне многолетние культуры высадят на площади более чем 137 тысяч квадратных метров.

Заммэра рассказал, что к оформлению клумб в столице приступили еще в середине осени.