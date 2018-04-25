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В Москве стартует сезон велопроката
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В Москве стартует сезон велопроката 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
26 апреля в Москве открывается велопрокат. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте проекта.
Также организаторы просят опытных клиентов переустановить мобильное приложение: удалить старое, так как оно более не поддерживается, и поставить новое — оно уже загружено в AppStore и PlayMarket.
Если в прежней версии был доступен только просмотр пройденного километража, то в новой разработчики реализовали запись треков пользователя, что позволяет отвлеживать прежние поездки.
В приложении полностью поменялась карта, она стала удобнее и быстрее загружается. Кроме того, появился поиск по станциям с электровелосипедами.
Пока что нет возможности оплатить доступ — тарифы будут опубликованы завтра.
Напомним, в этом году количество велостанций увеличится до 430, а число велосипедов на них — до 4300.
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