Фейерверки и салюты запустят с 33 площадок

В День Победы в Москве запустят праздничные фейерверки и салюты с 33 площадок

Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы 9 мая запустят с 33 столичных площадок, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы

"Высотные салюты организуют на 16 площадках. Пожалуй, самое красочное шоу можно посмотреть в парке Победы на Поклонной горе. Там запустят пиротехнику сразу с двух точек", — говорится в сообщении.

Количество столичных парков, в которых запустят фейерверки, власти Москвы увеличили с 15 до 17. За короткое время орудия на площадках выпустят более 80 тыс. залпов. Один из самых красочных фейерверков ожидается в Бабушкинском парке, где прозвучит до 9 тыс. залпов.

Салюты и фейерверки запустят в 22:00, шоу продлится около пяти минут. С полным списком площадок можно ознакомиться на портале.