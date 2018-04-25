Ещё
Фейерверки и салюты запустят с 33 площадок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В День Победы в Москве запустят праздничные фейерверки и салюты с 33 площадок 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы 9 мая запустят с 33 столичных площадок, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.
"Высотные салюты организуют на 16 площадках. Пожалуй, самое красочное шоу можно посмотреть в парке Победы на Поклонной горе. Там запустят пиротехнику сразу с двух точек", — говорится в сообщении.
Количество столичных парков, в которых запустят фейерверки, власти Москвы увеличили с 15 до 17. За короткое время орудия на площадках выпустят более 80 тыс. залпов. Один из самых красочных фейерверков ожидается в Бабушкинском парке, где прозвучит до 9 тыс. залпов.
Салюты и фейерверки запустят в 22:00, шоу продлится около пяти минут. С полным списком площадок можно ознакомиться на портале.
ТАСС: последние новости
Движение поездов на участке от "Таганской" до "Беговой" восстановлено после сбоя До 1 млн человек могут выйти на акцию "Бессмертный полк" в Москве По просьбам жителей Москвы у ТПУ "Авиамоторная" появится сельскохозяйственный рынок
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс299
Садальский раскрыл тайну Галкина19
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы28
Джигарханян пошел на отчаянный шаг16
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»45
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение