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В Москве создадут мощную систему мониторинга погодных явлений
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В Москве создадут мощную систему мониторинга погодных явлений 

Газета.Ru 30 минут назад
Систему оповещений об ураганах в Москве будут совершенствовать, передает НСН.
Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Как подчеркнул градоначальник, нужно усиливать работу служб спасения и ликвидации последствий стихии. Для этого вокруг столицы создаётся мощная система мониторинга и прогноза природных явлений. Она уже смогла своевременно спрогнозировать минувший ураган.
"В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, Парк Горького и так далее, что предотвратило еще более тяжкие последствия", — рассказал мэр.
Сергей Собянин также отметил, что погода бьёт рекорды по числу аномальных явлений. Это происходит из-за глобального потепления, которое провоцирует катаклизмы. Чтобы противостоять природным ударам, необходимо обеспечить точный прогноз.
"Это поможет вовремя предупредить граждан. Порой мы на воду дуем, рассылая SMS-ки, а когда приближается реальная беда, реагируем не всегда адекватно", — подчеркнул мэр Москвы.
В субботу, 21 апреля в столичном регионе прошли две штормовые волны. В результате пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы. Погибла 12-летняя девочка. Сильный ветер повредил около тысячи деревьев, 100 автомобилей и 30 кровель домов.
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