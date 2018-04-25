Пассажирам метро помогут утолить голод в дороге

Более 400 вендинговых автоматов установят на 55 станциях московского метро. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Вендинговые аппараты удобны для пассажиров: в них можно по дороге купить снеки или воду, горячие и холодные напитки, мороженое, аптечные нелекарственные товары, аксессуары», — рассказал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

На данный момент в метро уже стоит более 190 автоматов на 22 станциях. Список станций, на которых появятся новые аппараты, уточняется. Кроме того, на 45 станциях открыты 350 торговых точек. По словам Ликсутова, в 2018 году их число планируется увеличить в два раза.

Кроме того, вендинговых автоматов становится больше и на Московском центральном кольце (МЦК). В этом году на 19 станциях установят еще 40 аппаратов. Они появятся в том числе и в местах пересадки пассажиров.