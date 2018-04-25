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Пассажирам метро помогут утолить голод в дороге
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Пассажирам метро помогут утолить голод в дороге 

Мослента 1 час назад
Фото: Москва24
Более 400 вендинговых автоматов установят на 55 станциях московского метро. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
«Вендинговые аппараты удобны для пассажиров: в них можно по дороге купить снеки или воду, горячие и холодные напитки, мороженое, аптечные нелекарственные товары, аксессуары», — рассказал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
На данный момент в метро уже стоит более 190 автоматов на 22 станциях. Список станций, на которых появятся новые аппараты, уточняется. Кроме того, на 45 станциях открыты 350 торговых точек. По словам Ликсутова, в 2018 году их число планируется увеличить в два раза.
Кроме того, вендинговых автоматов становится больше и на Московском центральном кольце (МЦК). В этом году на 19 станциях установят еще 40 аппаратов. Они появятся в том числе и в местах пересадки пассажиров.
В мае 2017 года Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала изучать возможность установки в поездах вендинговых автоматов с едой и напитками. По мнению руководителя службы маркетинга компании UVENCO Дмитрия Ветрова, их внедрение позволит снизить объем незаконной торговли в поездах.
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