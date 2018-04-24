Раскрыта тайна оранжевой реки

Сегодня вода в реке Котловка в районе парка «Сосенки» на Юго-западе столицы окрасилась в оранжевый цвет. Причину странного явления выяснял корреспондент «ВМ».

Свидетелями неестественного окраса водотока стали жители района Котловка. Они первыми забили тревогу, рассказав об этом на своих страницах в соцсетях. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы предположили, что такое явление связано с размывом красной глины, которая попадает в течение и окрашивает воду. Со специалистами соглашаются и столичные экологи.

— В весенний сезон грунт отогревается после холодов, и он вместе с талыми водами попадает в реки. Сильное течение способствует такому размытию, рассказал «ВМ» заместитель руководителя центра подземных исследований, Виктор Скворцов.

По версии коммунальщиков и экологов, оранжевый цвет постепенно будет исчезать. В ближайшие дни, водоток очистится.

Справка

Река Котловка является правым притоком реки Москвы. Длинна 7,9 километров. Часть реки заключена в коллектор. Протекает в открытом русле лишь в среднем течении — от парка «Долина реки Котловки до Нагорного Велосквера.