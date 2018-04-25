Собянин пригласил москвичей принять участие в майских праздниках

Как сообщил градоначальник, С 1 по 10 мая в городе состоится более 300 крупных массовых мероприятий. В частности, 1 мая на Красной площади состоится шествие профсоюзов и трудовых коллективов, а 9 мая в столице пройдет шествие «Бессмертного полка», в котором примет участие около 700 тысяч человек. Также на более чем ста городских площадках пройдут акции памяти, концерты, выставки, спортивные программы и мастер-классы. В рамках фестиваля «Московская весна A Capella» для гостей и жителей столицы на 60 площадках выступят акапельные коллективы из 16 стран 40 регионов.