Ещё
Сакуры расцветут в начале мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сакуры расцветут в Москве в начале мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Сакура распустится в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в начале мае, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«Сейчас в саду пик цветения первоцветов — весь сад окутан медовым ароматом. На днях в «Аптекарском огороде» распустятся первые в Москве магнолии, а в начале мая — сакуры и плодовые деревья», — сказала О. Архипова.
В свою очередь в Главном ботанического саду им. Н. Цицина РАН сообщили, что цветение сакуры в Японском саду ожидается 1-2 мая. Сам Японский сад откроется для посетителей 27 апреля и будет работать до середины октября.
Агентство «Москва»: последние новости
Фестиваль «Московское долголетие-2018» открылся на ВДНХ Движение перекроют на участке проезда Девичьего Поля 4 и 9 мая из-за подготовки к Параду Победы Почти 500 млн поездок совершили пассажиры по карте «Стрелка» в Подмосковье за три года
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом188
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…402
Умерла звезда сериала «Сваты»60
Макаревич снова оскорбил россиян927
Москва обратилась к Киеву с жестким требованием86
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение