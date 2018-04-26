Сакуры расцветут в начале мая

Сакура распустится в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в начале мае, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«Сейчас в саду пик цветения первоцветов — весь сад окутан медовым ароматом. На днях в «Аптекарском огороде» распустятся первые в Москве магнолии, а в начале мая — сакуры и плодовые деревья», — сказала О. Архипова.
В свою очередь в Главном ботанического саду им. Н. Цицина РАН сообщили, что цветение сакуры в Японском саду ожидается 1-2 мая. Сам Японский сад откроется для посетителей 27 апреля и будет работать до середины октября.