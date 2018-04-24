Площадки для выгула собак в Ярославле: предварительный список

Стал известен предварительный список мест размещения площадок для выгула собак.

Его опубликовала пресс-служба мэрии города. Указание по разработке площадок дал мэр Владимир Слепцов . Главы территориальных администраций провели встречи с местными жителями и определили возможные места для выгула питомцев.

На рассмотрении находятся следующие территории:

Кировский район — зеленая зона между домом № 5/2 по улице Победы и № 19 по улице Кооперативная; — зеленая зона по фасаду домов № 6-6 корп.2 по проспекту Толбухина; — зеленая зона в районе дома № 6в по улице Лисицына; — зеленая зона между домом № 90 по улице Салтыкова-Щедрина и домом № 36 по улице Городской вал; — газонная часть за домом № 23 по проспекту Октября со стороны дома № 55 по улице Чайковского; — между домами № 49а, № 51, № 53 по улице Свердлова.

Ленинский район — улица Автозаводская в районе дома № 25; — улица Автозаводская у дома № 77; — улица Автозаводская у дома № 95; — улица Чкалова, зеленая зона на разворотном кольце; — сквер на улице Юности, у дома № 9б; — парк Юбилейный; — сквер Октябрьский; — парк у госпиталя ветеранов; — улица Угличская у дома № 48-50 (зеленая зона у недостроенного здания).

Фрунзенский район — улица 1-я Тромозная у дома № 47; — проспект Фрунзе у домов № 79, 79 корп.3, 83; — Тормозное шоссе у домов № 150, 152; — улица Лескова у дома № 28. Красноперекопский район — Большие полянки у дома № 21; — улица Нефтяников у дома № 25; — пересечение улицы Красноперекопская и улицы Починки 13-я линия; — улица Бахвалова у дома № 1.

Дзержинский район — Ленинградский проспект у дома № 115; — улица Панина у дома № 31а; — улица Бабича за домом № 18; — улица Строителей у дома № 3в; — улица Волгоградская напротив дома № 51; — улица Громова напротив дома № 15.

Заволжский район — проспект Авиаторов в районе дома № 161; — улица Алмазная в районе дома № 9; — поселок Завода 50 в районе дома № 12; — улица Сахарова напротив домов № 13 и 15; — улица Кавказская в районе дома № 23; — улица Клубная в районе дома № 25; — улица Клубная в районе остановки «Нижний поселок»; — улица Спартаковская в районе остановки «Панфилова»; — улица Спартаковская напротив дома № 23; — улица Колышкина напротив домов № 62 и 64.

Сейчас инициативная группа длает объезды территории для дальнейшего обустройства.