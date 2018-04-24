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Мужчина погиб на станции метро «Баррикадная»
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Мужчина погиб на станции метро «Баррикадная» 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: MosDay.ru
В столице пассажир метро упал на рельсы на станции «Баррикадная» Таганско‐Краснопресненской линии, передает телеканал «360».
Об этом сообщил руководитель пресс‐службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Инцидент зафиксировали в 15:40. Через три минуты службы отключили электрическое напряжение для извлечения тела потерпевшего. В 16:02 скончавшегося подняли с путей и восстановили напряжение.
Полицейские незамедлительно вызвали врачей, которые констатировали смерть мужчины. Его предварительный диагноз — «поездная травма, несовместимая с жизнью».
Правоохранители запросили записи с камеры видеонаблюдения. Информацию о данном инциденте направили в прокуратуру на Московском метрополитене.
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