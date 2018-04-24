Ещё
Ко Дню Победы город украсят миллионы тюльпанов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 12,5 млн тюльпанов украсят Москву ко Дню Победы 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Более 12,5 млн тюльпанов высадят в Москве к 9 Мая, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.
"Ко Дню Победы Москву украсят 12,5 млн тюльпанов", — говорится в сообщении.
Кроме того, столицу украсят 4,7 млн цветов виолы.
Москва24: последние новости
На фиолетовой ветке метро остановилось движение поездов Сельскохозяйственный рынок появится в границах ТПУ "Авиамоторная" Более 120 дополнительных поездов из Москвы назначили перед майскими праздниками
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию140
Греф анонсировал «грандиозные изменения»183
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву36
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ73
В московском метро произошло ЧП8
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение