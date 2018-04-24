Парковка на майских праздниках в Москве будет бесплатной 

Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы заявил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
«Парковка в Москве 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая будет бесплатной», — приводит слова Ликсутов Агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, по его словам, отмечает «Москва-24», транспортный комплекс провел всю необходимую работу по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности городского транспорта в майские праздники.