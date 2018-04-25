Столичные депутаты изменили Избирательный кодекс

Накануне, 24 апреля, депутаты Мосгордумы утвердили изменения в столичный Избирательный кодекс.

Одобрены поправки в столичный Избирательный кодекс — теперь время голосования на выборах мэра, депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления продлевается на два часа — с 20:00 до 22:00.

— Мы понимаем, что сентябрь — дачный сезон. Мы даем возможность москвичам отдать свой голос за того кандидата, за которого они посчитают нужным. Эти поправки являются инновационными в законодательстве Москвы, их поддержали депутаты, и сегодня они приняты в окончательном чтении, — сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Более того, теперь наблюдатели от Общественной палаты наделены официальным статусом.

— Общественная палата столицы сможет назначать и выдвигать от своего имени наблюдателей участковых избирательных комиссий, — сказал Алексей Шапошников. — Этот опыт был успешно испробован на выборах президента России. Мы взяли его на вооружение. И на мой взгляд, Москва — это первый субъект Российской Федерации , который ввел такое новшество в свое региональное законодательство.

Редактор законопроекта — председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов — отметил, что ко второму чтению поступило 28 поправок, и большинство из них необходимо для приведения столичного Избирательного кодекса в соответствие с нормами федерального законодательства.

— Одна из поправок устанавливает порядок голосования не по месту жительства. Гражданин сможет подать заявление о включении его в списки избирателей по местонахождению. Если затем он придет голосовать по месту жительства, его могут включить в список избирателей после проверки, что голос уже не был отдан, — отметил Валентин Горбунов.

Этот порядок будет распространяться только на выборах мэра Москвы.

Депутаты также одобрили поправки в столичный Избирательный кодекс, согласно которым количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, уменьшается с 1 процента до 0,5.

Как следует из текста закона, это будет способствовать демократизации избирательного процесса — у прокуратуры Москвы замечаний к тексту представленных поправок в Избирательный кодекс нет. Это подтверждает право субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством дополнять гарантии, установленные законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».