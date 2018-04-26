В Москве открывается сезон проката велосипедов

Сезон велопроката открывается в Москве , в четверг начинают работать все городские станции проката велосипедов, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов

"В прошлом году в городе работало 380 станций, а в новом сезоне мы увеличим их количество до 430. Горожанам будет доступно 4,3 тыс. велосипедов (в 2017 — 3,6 тыс. — прим. ТАСС), в том числе 260 электробайков", — сказал Ликсутов.

Расценки на аренду велосипедов в новом сезоне не изменятся. Чтобы взять двухколесный транспорт, необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении "Велобайк" и оплатить доступ к ним. Стоимость суточного пользования велосипедами составляет 150 рублей, на месяц — 600 рублей, на весь сезон, до 31 октября включительно, — 1,2 тыс. рублей. Поездки до 30 минут включены в стоимость абонемента, более длительные по времени оплачиваются дополнительно.

"Прошлый сезон велопроката длился с 29 апреля по 1 ноября. Он стал рекордным по количеству поездок. Москвичи и гости столицы прокатились на городских велосипедах почти 2,4 млн раз. В 2016 году горожане использовали столичный велопрокат 1,6 млн раз, а в 2015-м — 880 тыс. раз", — добавил Ликсутов.

Единый городской велопрокат начал работать в 2013 году. Тогда было открыто 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Каждый год к сети планируется добавлять по 50 станций и 500 велосипедов. К 2019 году число пунктов увеличится до 480, велосипедов в них будет 4,6 тыс.

Если в 2013 году пользователи совершили 70 тыс. поездок на велосипедах городского велопроката, то в 2017 — уже 2,4 млн