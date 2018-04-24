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«Сокольники» проектировали под контролем
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«Сокольники» проектировали под контролем 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Первая станция московского метро «Сокольники» — вы же помните эту красавицу? «Вечерке» стало любопытно, а такой ли она построена, как задумывалась в 30-х годах?
Архитекторы — супруги Иван Таранов и Надежда Быкова — были авторами первых одиннадцати станций московского метро. Они же проектировали и эту, первую, станцию легендарного Московского метрополитена. Их сын Александр Таранов — продолжатель архитекторской династии — отлично помнит, как родители обсуждали трудности профессии.
— Наземный павильон «Сокольников» по личному приказу народного комиссара путей сообщения СССР Лазаря Кагановича уменьшили в полтора раза, — говорит Александр Таранов. — Родители очень переживали, что их «дитя» «резали по живому».
«Страна голодает, денег не хватает, а вы размахнулись!» — кипятился Лазарь Каганович.
Создатели интерьера и наземного павильона станции метро «Сокольники» увековечены в монументальном панно на станции «Третьяковская». По правую сторону панно выложены портреты героев Великой Отечественной, а по левую — метростроевцев. Иван Таранов изображен с бумажным чертежом в руках (справа), а Надежда Быкова — рядом с ним (на заднем плане).
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