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Москва поможет в реставрации зданий РАН
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Власти Москвы выделят гранты на ремонт и реставрацию зданий РАН 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выделить гранты на реставрацию исторического здания Российской академии наук, расположенного в Александрийском дворце, а также на ремонт нового здания РАН на Ленинском проспекте.
"Мы обсуждали вопросы, связанные с обновлением материально-технической базы РАН, в частности, по ремонту и реставрации исторического здания Академии наук, Александрийского дворца. Мы приняли решение о выделении гранта на реставрацию и ремонт этого объекта. И также выделение гранта на укрепление базы этого здания [нового здания РАН]", — сказал Собянин.
Ранее во вторник на заседании президиума Российской академии наук (РАН) мэр Москвы Сергей Собянин и президент РАН Александр Сергеев подписали новое Соглашение о сотрудничестве, основными направлениями которого являются научно-технологическое развитие столицы, научно— просветительская деятельность, проведение совместных мероприятий.
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