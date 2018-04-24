Москва поможет в реставрации зданий РАН

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выделить гранты на реставрацию исторического здания Российской академии наук, расположенного в Александрийском дворце, а также на ремонт нового здания РАН на Ленинском проспекте.
"Мы обсуждали вопросы, связанные с обновлением материально-технической базы РАН, в частности, по ремонту и реставрации исторического здания Академии наук, Александрийского дворца. Мы приняли решение о выделении гранта на реставрацию и ремонт этого объекта. И также выделение гранта на укрепление базы этого здания [нового здания РАН]", — сказал Собянин.
Ранее во вторник на заседании президиума Российской академии наук (РАН) мэр Москвы Сергей Собянин и президент РАН Александр Сергеев подписали новое Соглашение о сотрудничестве, основными направлениями которого являются научно-технологическое развитие столицы, научно— просветительская деятельность, проведение совместных мероприятий.