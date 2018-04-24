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В Москве нашли очаг энцефалита
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В Москве нашли очаг энцефалита 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В московском лесопарке эпидемиологи впервые обнаружили вирус клещевого энцефалита (ВКЭ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на апрельский доклад Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства проводили исследование в Западном административном округе Москвы в августе-октябре 2017 года. Они обнаружили в лесопарке в Крылатском энцефалитных клещей и инфицированных млекопитающих (рыжих полевок). Лесопарк расположен между Рублевским шоссе, Осенней и Крылатской улицей.
Исследованию предшествовали два эпизода: в 2017 году в столице был зафиксирован случай укуса человека энцефалитным клещом, за год до этого энцефалит выявили на территории больницы, расположенной неподалёку от лесопарка.
По данным «Известий», до этого вирус клещевого энцефалита в Москве никогда не находили.
В столичном управлении Роспотребнадзора все эти случаи клещевого вирусного энцефалита назвали «завозными». В 2016 году пострадавшим был летчик, который часто бывал в командировках, после одной из них у него проявились симптомы ВКЭ.
Исполняющая обязанности замглавы отдела ведомства по надзору над особо опасными инфекциями Елена Таныгина подчеркнула, что территория Крылатского лесопарка будет контролироваться еженедельно. Она отметила, что Москва считается благополучной в перечне административных территорий, эндемичных по вирусному клещевому энцефалиту.
И. о. начальника отдела эпидемиологического надзора подмосковного управления Роспотребнадзора Кахабер Гвазава рассказал газете, что Дмитровский и Талдомский районы области числятся в перечне эндемичных по ВКЭ уже около десяти лет.
Клещевой вирусный энцефалит — инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. В некоторых случаях вирус может привести к инвалидности и смерти.
Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты укуса зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной. В период массового нападения клещей вирус может оказаться в сыром молоке коз, овец и коров и приготовленных из него твороге и сметане.
В России по числу случаев заболевания клещевым энцефалитом лидируют Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы.
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