Весной высадят 140 тысяч кустарников

В Москве этой весной высадят около 140 тысяч кустарников

Специалисты приступили к высадке кустарников на улицах Москвы в рамках программы городского благоустройства, всего весной посадят около 140 тысяч кустарников, сообщил РИАМО во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«На Садовом кольце началась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства. Далее работы продолжатся на улицах исторического центра, на набережных и въездных группах. Всего этой весной в Москве будет высажено порядка 140 тысяч кустарников», — сказал Бирюков.

Столичные улицы уже этим летом заблагоухают весенними запахами цветущей спиреи, сирени и чубушника. Также здесь высадят массивы дерна, пузыреплодника, лапчатки. А к осени яркие ягоды появятся на кустах снежноягодника, кизильника и смородины альпийской.

Заготовка кустарников была сделана осенью 2017 года. В их подборе для каждой улицы участвовали как проектировщики, так и дендрологи. Они выбирали растения, имеющие наибольшую декоративную привлекательность и цветущие в разное время. Кроме того, учитывались возможность адаптации кустарников к особенностям московского климата и условиям мегаполиса.

«Все работы выполняются в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожан. В высадке кустарников будет задействовано около 100 рабочих», — добавил Бирюков.

Он уточнил, что для кустарников готовятся посадочные ямы, из которых вынимается вся земля. Затем на специальных фурах подвозят растения. После высадки ямы заполняют плодородным грунтом и засыпают щепой. Помимо декоративной функции, щепа помогает сохранению влаги в почве.

Позже специалисты проведут работы по уходу. Это прежде всего обрезка, которая позволит придать массивам кустарников нужную форму и высоту. Затем проведут опрыскивание для защиты растений от болезней и вредителей.

Кроме того, в почву вносятся минеральные удобрения в жидком виде: это позволяет максимально быстро насытить растение необходимыми элементами. Такой способ внесения удобрений абсолютно безопасен для людей и животных, что особенно важно в условиях большого города.