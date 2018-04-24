Медиафасады украсят видеооткрытками

В Москве в честь 1 мая видеооткрытки украсят медиафасады

Праздничные видеооткрытки украсят медиафасады зданий Центрального телеграфа и Нового Арбата в Москве 1 мая, еще более 30 видеооткрыток с изображением яблонь, триколора, воздушных шаров и неба можно будет увидеть в столице на цифровых билбордах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"В честь праздника Весны и Труда Москву украсят видеоизображения с традиционными символами Первомая. Увидеть праздничное поздравление можно уже 28 апреля на медиафасадах домов на Новом Арбате. Показ начнется с 20 часов 09 минут и продлится до полуночи. Демонстрация ролика продолжится по 2 мая включительно", — сказал Бирюков.

Так, поздравительный ролик, подготовленный специалистами комплекса городского хозяйства, покажут на фасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате. На экранах, которые образуют 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов, "полетят" к синему небу воздушные шары, появится традиционный лозунг Первомая "Мир! Труд! Май!". Аналогичный ролик украсит и медиафасады домов 8 и 28 по улице Новый Арбат, а также фасад здания Центрального Телеграфа.

Кроме того, город украсят 30 видеооткрыток на цифровых билбордах. На них будет транслироваться изображение цветущих яблонь, воздушных шаров, синего неба и российского триколора.