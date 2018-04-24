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Медиафасады украсят видеооткрытками
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В Москве в честь 1 мая видеооткрытки украсят медиафасады 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Праздничные видеооткрытки украсят медиафасады зданий Центрального телеграфа и Нового Арбата в Москве 1 мая, еще более 30 видеооткрыток с изображением яблонь, триколора, воздушных шаров и неба можно будет увидеть в столице на цифровых билбордах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В честь праздника Весны и Труда Москву украсят видеоизображения с традиционными символами Первомая. Увидеть праздничное поздравление можно уже 28 апреля на медиафасадах домов на Новом Арбате. Показ начнется с 20 часов 09 минут и продлится до полуночи. Демонстрация ролика продолжится по 2 мая включительно", — сказал Бирюков.
Так, поздравительный ролик, подготовленный специалистами комплекса городского хозяйства, покажут на фасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате. На экранах, которые образуют 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов, "полетят" к синему небу воздушные шары, появится традиционный лозунг Первомая "Мир! Труд! Май!". Аналогичный ролик украсит и медиафасады домов 8 и 28 по улице Новый Арбат, а также фасад здания Центрального Телеграфа.
Кроме того, город украсят 30 видеооткрыток на цифровых билбордах. На них будет транслироваться изображение цветущих яблонь, воздушных шаров, синего неба и российского триколора.
"Архитектурно-художественную подсветку на зданиях и объектах столицы в честь Первого мая переведут в праздничный режим: вместо теплого и холодного белого цвета столица засияет всеми оттенками цветовой палитры — от красного до фиолетового", — добавил Бирюков.
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