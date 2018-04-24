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В столице пройдет «День без турникетов»
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В Москве 11 и 12 мая пройдет акция «День без турникетов» 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Жители Москвы смогут посмотреть на работу высокотехнологичных предприятий в рамках масштабной акции "День без турникетов", которая пройдет 11 и 12 мая, говорится в сообщении на портале мэра столицы.
"Одиннадцатого и двенадцатого мая в столице пройдет масштабная городская акция "День без турникетов", которую организует департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Горожане смогут увидеть работу высокотехнологичных предприятий, пообщаться с известными фотографами, артистами и журналистами, а также принять участие в перформансах на территории производственных комплексов", — говорится в сообщении.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, всего на 2018 год запланированы как минимум четыре познавательные городские акции "День без турникетов", которые уже поддержали более ста предприятий. В акциях смогут поучаствовать более 50 тысяч человек.
"В акции 11 и 12 мая примут участие более 50 предприятий, а также детские технопарки. Свои двери откроют кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", компания "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", технопарки "Нагатино", "Строгино", "Мосгормаш", технополис "Москва" и другие", — информируют московские власти.
Отмечается, что к акции приурочена открывшаяся 16 апреля на Чистопрудном бульваре фотовыставка со снимками Наталии Гарцевой, Виктора Бойко, Александры Земляниченко и Григория Ярошенко, которая посвящена работе столичных промышленных предприятий.
Как добавляется на портале мэра, чтобы стать участником акции, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Регистрация начнется 27 апреля.
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