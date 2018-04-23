Москвичи в мае смогут наблюдать звездопад Аквариды

В мае москвич смогут увидеть звездный дождь из созвездия Водолея, пик которого наступит ранним утром 6 мая. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"Май порадует наблюдателей звездным дождем — весь месяц действует метеорный поток Эта-Аквариды или Майские Аквариды, рожденный знаменитой кометой Галлея. Пик потока — 6 мая, ожидаются от десяти до 55 метеоров в час", — говорится в сообщении. Отмечается, что пик наступит в 04:00 мск, однако Луна, прошедшая 30 апреля фазу полнолуния, помешает наблюдениям.

Метеорный поток Эта-Аквариды продлится с 19 апреля по 28 мая. Поток лучше всего наблюдать в предрассветные часы, вдали от городских огней. В ясные безоблачные ночи можно будет увидеть от десяти до 30 метеоров в час.