На улице Лобачевского сделают дополнительную остановку

Дополнительная остановка появится на улице Лобачевского по просьбе москвичей

Дополнительную остановку общественного транспорта установят на улице Лобачевского на западе Москвы по просьбам местных жителей, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Остановка появится напротив храма, рядом со строящейся станцией метро "Мичуринский проспект", сообщает Агентство "Москва" . По словам Бирюкова, устройство новой остановки включили в перечень мероприятий по улучшению транспортно-пешеходной доступности 10 станций строящейся Солнцевско-Калининской ветки подземки.

В 2018 году планируется благоустройство территорий, прилегающих к 10 станциям желтой ветки. Это "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка", "Минская", "Ломоносовский проспект", "Раменки". Рабочие отремонтируют тротуары, реконструируют пешеходные переходы, сделают современные остановки и многое другое.