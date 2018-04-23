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На улице Лобачевского сделают дополнительную остановку
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Дополнительная остановка появится на улице Лобачевского по просьбе москвичей 

Москва24 6 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Дополнительную остановку общественного транспорта установят на улице Лобачевского на западе Москвы по просьбам местных жителей, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Остановка появится напротив храма, рядом со строящейся станцией метро "Мичуринский проспект", сообщает Агентство "Москва". По словам Бирюкова, устройство новой остановки включили в перечень мероприятий по улучшению транспортно-пешеходной доступности 10 станций строящейся Солнцевско-Калининской ветки подземки.
В 2018 году планируется благоустройство территорий, прилегающих к 10 станциям желтой ветки. Это "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка", "Минская", "Ломоносовский проспект", "Раменки". Рабочие отремонтируют тротуары, реконструируют пешеходные переходы, сделают современные остановки и многое другое.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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