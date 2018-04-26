Фестиваль «Московское долголетие-2018» открылся на ВДНХ

Фестиваль-выставка «Московское долголетие-2018» открылся на ВДНХ

Фестиваль-выставка "Московское долголетие-2018", посвященный досугу пенсионеров, открылся в павильоне №69 на ВДНХ. Он продлится до 28 апреля.

"С 1 марта в городе запущен пилотный проект мэра Москвы — "Московское долголетие — время новых возможностей". Проект работает по трем основным направлениям — общая физическая подготовка, творчество и образовательные программы", — сказал на открытии фестиваля глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

Он также добавил, что цель проекта заключается в том, чтобы москвичи как можно дольше вели самый активный образ жизни.

В рамках фестиваля организованы около 900 мероприятий, среди которых мастер-классы по компьютерной грамотности и ведению соцсетей, занятия по различным видам дизайна, живописи, уроки вокального искусства, танцев и английского языка, занятия по лечебной физкультуре, фитнесу и многое другое.

Предполагается, что за три дня фестиваль посетят 30 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров.

В настоящий момент в рамках проекта почти 50 тысяч москвичей приступили к занятиям. После обучения они смогут продемонстрировать свои умения конкурсах, смотрах и фестивалях, как районных и окружных, так и общегородских.

На участие в проекте подали уже 79,6 тысячи заявок. Самыми активными оказались жители Восточного округа столицы. Там на курсы записались 17605 человек. В Южном округе на участие в проекте записались 9111 человек. На занятия уже начали ходить 4449 человек. В Юго-Восточном округе заявки подали 8353 человека, из них 5699 уже занимаются.