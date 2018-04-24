Метро в рекордные сроки

Строительство новых станций Невско-Василеостровской линии вышло на финишную прямую — на участке между «Приморской» и «Беговой» прошел первый пробный пассажирский поезд. Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров рассказал, благодаря чему метростроителям удалось построить новые станции в рекордно короткие сроки.

— 23 апреля на новом участке Невско-Василеостровской линии от «Приморской» до «Беговой» прошел первый пробный поезд. Официальное тестирование станций запланировано на середину мая. Будут ли станции готовы принять первых пассажиров в этот день?

Николай Александров: — И «Новокрестовская», и «Беговая» находятся в стадии высокой готовности. Уже 29 апреля ОАО «Метрострой» намерен передать объекты эксплуатирующей организации — ГУП «Петербургский метрополитен». Сейчас на станциях заканчиваются работы по монтажу инженерных сетей, ведется пусконаладка эскалаторов, траволаторов и монтаж лифтов. Подходят к концу отделочные работы: стены декорируются металлокерамическими панелями, монтируются светильники, устанавливаются автоматические раздвижные и эвакуационные распашные двери. На станции «Беговая» начался монтаж панно. На строящемся участке Невско-Василеостровской линии сейчас трудятся более 2 тысяч метростроителей.

— Обычно станции метро строятся за 4–5 лет, однако на строительство «Новокрестовской» и «Беговой» было отведено всего 2,5 года. Что помогло вашей компании справиться со строительством станции в столь сжатые сроки?

— Действительно, по проекту на строительство участка Невско-Василеостровской линии от «Приморской» до «Беговой» с промежуточной станцией «Новокрестовская» было отведено 4,5 года, однако контракт на строительство этого участка был заключен лишь в сентябре 2015 года. Таким образом, всего за 2,5 года «Метрострой» должен был построить более 5 км двухпутного тоннеля диаметром 10,3 м, два пути диаметром 5,63 м протяженностью 500 м, а также две новых станции — «Новокрестовскую» и «Беговую». Помимо сжатых сроков мы столкнулись с еще одной трудностью — сложнейшей геологической обстановкой. Проходка двухпутного участка тоннеля производилась на маленькой глубине в 5–15 метрах от поверхности в условиях сильно обводненных грунтов с большим количеством валунов диаметром до 1,5 метра, которые приходилось вынимать из забоя вручную.

Справиться со строительством станций в срок нам помогли новые технологии. В частности, была использована инновационная схема сооружения перегонного тоннеля — проходческие работы и благоустройство тоннеля велись параллельно. Данная схема, разработанная петербургскими метростроевцами, помогла значительно сократить сроки проведения работ и впоследствии была запатентована.

— «Новокрестовская» является первой станцией метро, построенной на намывных территориях. Для ее возведения также были применены новые технологии?

— Да, основные конструкции станции «Новокрестовская» были построены прогрессивным методом «топ-даун», благодаря чему, в том числе, удалось усовершенствовать проходческий процесс. Щит «Надежда» протащили через станцию без установки блоков обделки тоннеля, что существенно сократило время строительства. «Новокрестовская» действительно является уникальным объектом, аналогов которому нет во всем мире. Она залегает на глубине 25 метров и имеет габариты, способные пропускать 30 тысяч пассажиров в час. Кроме того, на станции около 500 служебных помещений, что обусловлено тем, что в дальнейшем планируется пересадка на «Новокрестовскую-2» Лахтинско-Правобережной линии.

Строительство «Беговой» также имело свои особенности. Станция строилась в подвижных тиксотропных грунтах, поэтому их закрепление стало для нас важнейшей задачей. Несмотря на то что основные конструкции станции «Беговой» были сооружены позднее, нежели на «Новокрестовской», специалистам удалось наверстать график выполнения работ и выйти на этапе отделки и монтажа оборудования в проектные сроки.